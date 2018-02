Natacha Jaitt le pidió disculpas al periodista que escupió el año pasado

En septiembre del año pasado, tras un allanamiento en su casa, Natacha Jaitt dio una conferencia de prensa en el que alimentó el escándalo que mantiene con Diego Latorre y su esposa Yanina. Pero las cosas no terminaron ahí.

Al finalizar sus declaraciones, la mediática mantuvo un tremendo cruce con Pablo Costas, un periodista de Canal 9, a quien terminó dándole un tremendo cachetazo: "Sacame a esta porquería de acá", expresó antes de que se escuche el golpe sobre su rostro. Y agregó: "Te vas de acá. Te voy a borrar la sonrisa".

Luego, Pablo y Ulises -el hermano de Natacha- continuaron discutiendo en la vía pública ante la sorpresa de todos los presentes. "Te reíste de que perdió el trabajo. Si vos te quedaras sin trabajo, ¿qué te pasaría? ¡Tomátelas!", gritó, tal como se ve en el video que se difundió en ese momento.

Lo cierto es que Pablo hizo la denuncia y, casi cinco meses después, tuvo una mediación con los hermanos Jaitt donde se firmó un acuerdo que se exigía unas disculpas.

"Tuvimos una mediación hace unos días en la fiscalía. Allí ellos respondieron a la demanda que había iniciado en su momento por hostigamiento. Se firmó el acuerdo donde se exigía unas disculpas y por el convenio estaba había qué publicarlo en Internet. Además de las disculpas, acordamos mantener una relación cordial desde ahora ya que habíamos intercambiados varios mensajes fuera de lugar por las redes", le contó Costas a PrimiciasYa.com.

Y agregó: "No me gustó nada la situación en la que me vi envuelto y todo lo que se generó después, por eso también elegí acordar ese texto para publicar en todos las cuentas de Twitter de cada uno y así terminar con el tema. Yo lo publiqué hace varios días y ya se comunicó conmigo mi abogado, el doctor José Luis Ferrari, y me envió las capturas donde ellos hicieron lo que habían acordado".