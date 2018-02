Nai Awada, contra los Awada: "No les gusta quién soy y me lo hacen notar"

Nai Awada volvió al centro de la escena. Y lo hizo con una fórmula ya conocida: con picantes tuits en contra de su familia, apuntando indirectamente contra Juliana, su tía, la esposa del presidente Mauricio Macri. Luego de un período de bajísimo perfil, y alejada de las frases altisonantes y polémicas,Y lo hizo con una fórmula ya conocida: con, apuntando indirectamente contra





"Impresionante la desilusión que siento. No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele", escribió. Y este martes, en una entrevista con escribió. Y este martes, en una entrevista con Involucrados , habló de su enojo.





"No es algo con lo que yo quiera hacer prensa", aclaró antes de empezar, "porque es un tema re delicado". Y luego disparó: "Dudo que el resto de la familia esté educado como mi papá".





Furiosa tras haber cumplido 24 años sin recibir mensajes de sus familiares, Nai aseguró que no piensa meter a su padre Alejandro en el medio de este nuevo escándalo, al tiempo que descartó que sus pensamientos políticos sean únicamente el origen de este desencuentro. "Claramente no les gusta quién soy y me lo hacen notar", afirmó.





