Zucchero recorre Buenos Aires antes de sus shows

Una de las voces y figuras más destacadas de Italia, regresa a Argentina para presentar su nuevo material "Black Cat" en El Teatro Coliseo el próximo 13, 14 y 15 de Octubre y las entradas se pueden adquirir en www.ticketek.com.ar y en dicho teatro.





Con una carrera que abarca más de tres décadas, Adelmo Fornaciari, más conocido en el mundo como Zucchero, ha tenido éxito como muy pocos de sus compatriotas en lograr un éxito enorme fuera de Italia.





Además del respeto de sus compañeros, Zucchero disfruta de la aclamación universal de sus audiencias por la calidad de sus actuaciones en vivo, donde aporta un toque italiano a su verdadera pasión musical: el blues.





El público será tratado con canciones de su importante catálogo de éxitos como Senza Una Donna, Baila, Così Celeste, Cuba Libre, Todo el mundo tiene que aprender alguna vez, Diavolo In Me, Il Volo, Miserere, Diamante, así como nuevas pistas de su nuevo Número 1 album Black Cat incluyendo Partigiano Reggiano & Ti Voglio Sposare con Hotei, Turn The World Around y Las calles de la entrega - letras de Bono un homenaje a los ataques de noviembre de 2015 en París. Ray Charles llamó a Zucchero "uno de los mejores músicos de blues del mundo".





Zucchero, intérprete del blues en Italia, es uno de los artistas más vendedores en su país.





Esto lo confirma su disco "Oro, incenso e Birra" que a la fecha lleva vendidas más de 8 millones de copias y se considera el disco más vendido en la historia de la música pop italiana en el mundo entero, mientras que en toda su carrera lleva vendidas más de 60 millones de copias.