Yas Gagliardi presenta su nuevo video

Yas Gagliardi, la artista de Villa María, Córdoba, presenta su nuevo video “No te olvido”, versión en casa. La nueva promesa de la música pop argentina, nos trae el video del sencillo que formará parte de su próximo material.

"Hacer este video de mi canción "No te olvido" en casa fue una experiencia hermosa y que disfruté muchísimo. El poder hacer música y conectarme desde acá me hizo sentir más cerca del público, es una manera nueva de hacer lo que tanto amo y me apasiona. Me siento muy afortunada de poder entrar a cada casa con mi música, ya sea desde un celular o una computadora y poder acompañar a quienes están confinados en este momento, es muy emocionante. Esta canción es muy importante para mí, porque la compuse con mucho amor, por su letra y porque es el nombre que lleva mi gira por el interior del país "No te olvido Tour" la cual me permitió conocer ciudades y gente increíble que siempre llevo en mi corazón. Haber sido convocada y poder estar presente en el Festival Billboard es un gran orgullo, me genera una alegría inmensa y es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecida por todo lo que está sucediendo en mi carrera y feliz por lo que se viene", cuenta Yas sobre “No te olvido”.