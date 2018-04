Enrique Iglesias logró tener por tantos fanáticos. Sin lugar a dudas, la noche del sábado iba a tener todo lo que un show internacional debe tener: pantallas led, toneladas de luces, fuegos artificiales, y por supuesto, un artista de primer nivel: Enrique Iglesias. Luego de su paso por Europa, donde convocó a miles de personas en Hungría, Alemania, Noruega y Brasil, Enrique finalmente llegó a Buenos Aires para dar su tan esperado show en el Estadio GEBA. Pocos artistas se han ganado el afecto quelogró tener por tantos fanáticos. Sin lugar a dudas, la noche del sábado iba a tener todo lo que un show internacional debe tener: pantallas led, toneladas de luces, fuegos artificiales, y por supuesto, un artista de primer nivel: Enrique Iglesias. Luego de su paso por Europa, donde convocó a miles de personas en Hungría, Alemania, Noruega y Brasil, Enrique finalmente llegó a Buenos Aires para dar su tan esperado show en el Estadio





Eloy, el cantante de reggaeton puertorriqueño y de Paulo Londra, el cordobés que dejó la pista en llamas luego de sus temas de hip hop y trap. A su vez, la alfombra roja de celebrities no pudo faltar: Barbie Simmons, Yanina Latorre, Florencia de la V, Matías Alé y Grego Rosello fueron solo algunos de los muchos famosos que dieron el sí al show de Enrique. La noche comenzó con los openings de, el cantante de reggaeton puertorriqueño y de, el cordobés que dejó la pista en llamas luego de sus temas de hip hop y trap. A su vez, la alfombra roja de celebrities no pudo faltar:fueron solo algunos de los muchos famosos que dieron el sí al show de Enrique.





Luego de una hora de espera, el cantautor español dio comienzo a su show con el energético hit Freak, seguido de I Like How It Feels. Uno de los momentos más calientes de la noche y que sin dudas dejo a todos deslumbrados, fue cuando Lali Espósito se presentó en el escenario para interpretar junto con Enrique "Heartbeat". La sensualidad de la cantante pop argentina junto con el calor de Enrique dejaron a todos deslumbrados.





El show contó con todas las sorpresas que los fanáticos podían imaginar y más: Enrique se desplazó de una punta a la otra del escenario y atravesó toda la pasarela que lo llevó hasta el centro del Estadio GEBA, para interpretar algunos de sus mejores éxitos desde allí. Revivió éxitos como Experiencia Religiosa y Loco, y por supuesto no pudo faltar El Baño, el último éxito que alcanzó el primer lugar en todas las listas de reproducción nacional e internacional.