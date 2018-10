Video: Britney Spears bailó al ritmo de "Chantaje", de Shakira

Cada vez falta menos para la llegada de Shakira a la Argentina con El Dorado World Tour, gira éxito en todo el mundo. No pueden faltar las celebridades que en todo el mundo bailan los hits de este último álbum, El Dorado, que le otorgó a la artista colombiana el 11vo Premio Grammy al Mejor Álbum Pop Contemporáneo.





En esta oportunidad, Britney Spears se animó a bailar salsa al ritmo de "Chantaje", uno de los mayores hits de El Dorado y que hará vibrar a los fanáticos de Shakira el próximo 25 de octubre en el Estadio Vélez- con entradas prácticamente agotadas- y el 27 de octubre en Rosario Central. El video fue subido a las redes de Britney y en tan sólo horas superó los 2 millones y medio de reproducciones!





Shakira, se encargó de responderle a la princesa del pop desde sus redes: "Yes, you go @britneyspears, Amazing salsa dancer too!





El hit "Chantaje" logró 16 certificaciones de platino y fue declarada la Canción del Año en los American Music Awards 2017. Su videoclip llegó a más de 2 mil millones de visitas, siendo el quinto video más rápido en superar los mil millones de reproducciones a nivel global y continúa su camino para convertirse en el video más visto de su catálogo: