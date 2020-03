Valeria Lynch lanzó un nuevo video #YoMeQuedoEnCasa

Se trata de una versión de That Thing You Do, tema popularizado a través de la película The Wonders, protagonizada por Tom Hanks, Liv Tyler y Tom Everett Scott en 1996.

A la bajista Luli Bass se le ocurrió ocurrió hacer éste tema dentro del marco de concientización llamado #YoMeQuedoEnCasa y posteó en sus redes la razón:

"Cuando era chiquita, esperaba ansiosa a que pasen en la tele la película "The Wonders, más conocida en la Argentina como Eso Que Tu Haces".

Ya tocaba el bajo y amaba ver una y otra vez la historia de esos chicos y soñaba con que algún día me pasara a mi.

Hace unos días tuve la idea de hacer este cover con amigos que son unos capos y sobre todo, que admiro y que están al pie del cañón. Los amo.

Lo grabamos cada uno en su casa, filmado con nuestros celulares.Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté de hacerlo.

Pd: (me volví loca editando el video, hice lo mejor que pude)", dijo.