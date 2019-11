Tini junto a 11.000 fans en una noche mágica

Luego de mucha expectativa, anoche se realizó el primer concierto en el nuevo Movistar Arena ubicado en el barrio de Villa Crespo.

Cerca de las 21hs, con localidades agotadas y superando una convocatoria de 11.000 personas, Tini junto a su banda, fueron los encargados de inaugurar el escenario al ritmo de “Princesa”, haciendo cantar y bailar a todos los presentes. Luego, junto a sus bailarinas, deslumbró con su tema “Ya no hay nadie” poniendo de pie a todos los asistentes.

¡La primera sorpresa de la noche, fue muy romántica! Tini le contó a su público que estaba muy emocionada de ser la artista que inauguraba el Movistar Arena, y entre sus agradecimientos mencionó a Sebastián Yatra, que suele acompañarla en sus recitales. Luego comentó que en esta oportunidad no podía estar presente (se encontraba el Colombia próximo a tocar en el Movistar Arena de Bogotá) y afirmó que tenía una sorpresa que pudo verse al instante en el videowall: un video de Sebastián saludándola a ella y a sus fans. Luego, Tini entonó a viva voz “Cristina” el tema que cantan juntos, y todas las fans cantaron y bailaron junto a ella de principio a fin.

Karina fue la primera invitada de la noche, pero no la única. Cuando el público creía que ya no habría más sorpresas, Tini presentó a Luis Fonsi que al ritmo de “Échame la culpa” y “No me doy por vencido” revolucionó a todos los presentes que cantaron a viva voz.

De esta manera, Tini dio el puntapié inicial de una serie interminable de shows que se sucederán en el nuevo centro de entretenimiento de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos tendrán la posibilidad de vivir experiencias únicas disfrutando los mejores shows nacionales e internacionales.