The Kooks vuelve a la Argentina

Apenas pasaron 22 días desde que comenzó el 2018 y este año ya se perfila como uno de los más movidos en cuanto a recitales internacionales se trata. No queda otra, habrá que romper el chanchito porque ¡vuelve The Kooks!





Así es, el grupo británico se presentará el jueves 10 de mayo en el estadio Luna Park, donde repasará su exitosa carrera y celebrará sus diez años de vida.





El cuarteto, conformado por Luke Pritchard, Hugh Harris, Alexis Nuñez y Peter Denton, saltó a la fama con su disco debut "Inside In/Inside Out" en 2006, ganando reconocimiento mundial y múltiples premios.





El hit "She moves in her own way" se destacó en este primer trabajo discográfico, a su vez compuesto por otros éxitos como "Ooh La", "Naive" y "Seaside".





Para principios de 2008, quien fuera el baterista original de la agrupación, Max Rafferty, fue desvinculado de The Kooks por repetidas ausencias y una presunta adicción a las drogas, dando paso al segundo álbum, "Konk". También este cargó con exitosos singles como "Always were I need to be", que logró llegar a la cima de los más prestigiosos ránkings internacionales.





"Junk of the heart" y "Listen" completan la discografía de esta joven pero ambiciosa banda que aterriza en Latinoamérica por cuarta vez en su carrera y palpita uno de sus shows más grandes en el emblemático recinto de la Avenida Eduardo Madero.





"¡América del sur! Ha pasado mucho tiempo desde que te visitamos hermosas criaturas, así que vamos a aparecer para algunos espectáculos este mes de mayo", anunciaron a través de su cuenta oficial de Facebook.





En el marco de su gira "Best of", parafraseando al álbum de grandes éxitos que editaron, los representantes del britpop pisarán suelo argentino el 10 de mayo y buscarán colmar el Luna Park de fanáticos.





Las entradas salen a la venta el próximo jueves 25 de enero.