The Jacksons por primera vez en Argentina

A 25 años de la primera y única visita que Michael Jackson realizó en Argentina sus hermanos Jermaine, Tito, Jackie y Marlon Jackson confirmaron su primer concierto en Buenos Aires.





En el marco de una gira que celebra sus 50 años de carrera, desde que lanzaron "I WantYou Back" como The Jackson 5, los hermanos del fallecido Rey del Pop se presentarán en el Luna Park el día 21 de marzo.





Este espectáculo energético se compone de todos los movimientos de baile famosos y trajes. SeeingTheJacksons es una oportunidad para presenciar en vivo a uno de los mejores grupos del mundo pop y de Motown en la historia de la música.





The Jacksons interpretará sus grandes éxitos y hará un homenaje a su hermano Michael con temas como "BlameItontheBoogie", "Rock WithYou", "GoneTooSoon", "Can'tLetHerGetAway", entre otros.





The Jacksons son elegidos para el Salón de la Fama del Rock and Roll, tienen cinco álbumes # 1, 18 éxitos # 1, 17 top 10 álbumes, 17 top 40 sencillos que incluyen sus canciones más notables como "ABC", "I WantYou Back" "," I'll Be There "," Rockin 'Robin ", ¡y muchos más!