Tainy presenta el video I CANT GET ENOUGH

Tainy Maises, el Ganador del Latin Grammy como productor presenta el video oficial del prometedor sencillo "I CAN'T GET ENOUGH" junto a Benny Blanco, Selena Gomez y J Balvin, dirigido por Jake Schreier.





Desde su lanzamiento hace un poco más de una semana, el tema ha sido reproducido más de 20 millones de veces. El productor detrás de éxitos como "I Like It" de Cardi B, "Estamos Bien" de Bad Bunny y co-productor del Album VIBRAS de J Balvin y X 100PRE de Bad Bunny comenzó a trabajar en la canción el pasado mes de diciembre mientras se reunía con Blanco e incorporó rápidamente a las superestrellas Selena Gómez y Balvin para participar en el mismo.





"En el vídeo, queríamos hacer algo que se sintiera especial, icónico, pero al mismo tiempo divertido y natural, nada forzado. Estoy 100% seguro de que lo hemos logrado ", menciona Tainy sobre la colaboración. "Hablar de la idea y luego estar en el set fue alucinante. Fue realmente impresionante, así que espero que los fans obtengan una parte de lo que sentimos cuando vean el video". Tainy





En esta nueva etapa Tainy, junto a Roc Nation, se encuentra listo para lanzar su propio proyecto con el apoyo de Bad Bunny, J Balvin, Ozuna y más estrellas para finales de este año.





"Es una sensación increíble estar finalmente en esta etapa de mi carrera y no podría haber pedido un mejor hogar", señala Tainy sobre la firma. "Que Lex y Ty Ty crean en mí y me guíen a través de este próximo paso; es un privilegio y estoy emocionado de representar a Roc de la mejor manera que puedo". Tainy





"Desde el día en que conocí a Tainy y escuché su visión, supe que quería ayudarlo a compartirla con el mundo", dice el vicepresidente de Roc Nation Latin, Lex Borrero. "Su creatividad e ideas para impulsar la cultura se alinearon con mi visión de Roc Nation Latin, por lo que simplemente tenía sentido trabajar juntos". Lex Borrero - Vicepresidente de Roc Nation Latin





Tainy, originario de San Juan, Puerto Rico, es una de las mayores influencias del movimiento latino que está reinventando la música urbana de hoy en día. Acumula más de 40 sencillos en el # 1 en Billboards Latin Hot 100 Charts y ha sido nominado repetidamente a los Grammy. Su impresionante currículum incluye trabajo con Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Ricky Martin y muchos más.