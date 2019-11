Soledad presenta su nuevo single y video

Luego de recorrer 15 ciudades de USA durante abril, y realizar más de 20 más 20 exitosas presentaciones por el centro y sur del país, para finalmente agotar shows en el Teatro Opera en octubre, Soledad presenta su nuevo single “Tal como siento” que será parte de su nuevo álbum que saldrá en 2020.

Tal como el reconocido tema “Aunque me digas que no”, esta canción fue también compuesta por Soledad y la prestigiosa cantautora Claudia Brant (única latina ganadora en este 2019 del Grammy® Awards) y es una nueva demostración que Soledad continúa con un impresionante crecimiento de su carrera musical, tanto en Argentina como en el exterior, logrando con calidad una fusión de su música con la balada y el pop, en la realización inmejorable de un sonido representativo de la raíz de la identidad musical latinoamericana.

El video, dirigido por la talentosa Agustina Tafet, cuenta con una gran realización en exteriores, y nos muestra la historia de la canción a través de una romántica y joven pareja, que viven su amor en una vieja casona pasando también por campos, bosques y preciosos riachuelos, con una increíble calidez y expresividad que, junto con la música, llegan al corazón de quienes lo ven.

“Tal como siento” es parte de este gran proyecto que se dará a conocer el próximo año, para el cual se convocó a dos grandes músicos y productores: Carlos Vives, el más exitoso músico de raíz folclórica colombiana, que supo dar a conocer al mundo su música, con arreglos musicales que la hicieron transnacional, productor de exitosas y premiadas canciones, y Cheche Alara, uno de los más prestigiosos productores y compositores latinos, director musical de los Premios Grammy®, y “Personality of the year”, y que ha producido exitosos discos de artistas como Thalia, Il Volo, Cristina Aguilera, Estopa, y en estos últimos años, responsable de los multipremiados “Musas” de Natalia Lafourcade, y “Sincera” de Claudia Brant.

SOLEDAD, no sólo trabaja en su nuevo álbum, del que ya se conocen los singles “La Gringa”, “Aunque me digas que no”, y ahora “Tal como siento” sino que luego de sus exitosas presentaciones por el exterior y por toda argentina, esta viajando el 25 de noviembre invitada por los prestigiosos International Emmy® Awards a la Gala de los mismos en New York City - por su participación en “LA VOZ”-,y, a su regreso, se presentará a partir del 29 en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, y luego ya se prepara para un fantástico 2020 que comenzará recorriendo los principales festivales de Argentina.