"Sola", el nuevo corte de Lady Ant con Fidel Nadal

"Sola" es el nuevo single de Lady Ant junto a Fidel Nadal. Luego del éxito de “Para Qué”, anuncia su ft con el reconocido músico, quien viajó especialmente a Argentina para grabar su colaboración.

Lady Ant presenta “SOLA”, su segundo corte del año, esta vez con uno de los principales exponentes del reggae argentino. “SOLA”, es su nuevo single y está distribuido por Warner Music en alianza con Onceloops Records.

Fidel, quien además ha relanzado recientemente la nueva versión de su hit, “International Love 420” junto a L-Gante, visitó Argentina para componer y grabar su colaboración. Su voz aporta a SOLA las influencias del reggae, haciendo de esta nueva canción un reggae pop que dará que hablar.

“SOLA” transmite el sentimiento que la artista vive en un momento de su vida en el que necesita volverse a encontrar. “Prefiero estar sola que mal acompañada, prefiero bien de frente a que sea por la espalda. Yo se que necesito al final , poder perderme pa volverme a encontrar”, cuenta Lady Ant en su canción.

“Volverme a encontrar y transmitir que la felicidad no depende de estar con alguien es el mensaje real de esta canción”, expresa la artista.

Y añade: “Fue muy lindo componer Sola y que la sinceridad y el decir la verdad sin estar engañando los sentimientos del otro, pero además los propios, es un mensaje de amor propio súper importante y que quiero transmitir”.

Lady Ant, que fue protagonista de la serie musical Wake Up! With No Make Up, donde adoptó su nombre artístico, también participó en la serie de Netflix Go! La fiesta inolvidable, y es una de las incorporaciones de Onceloops Records de artistas emergentes con gran personalidad. El sello está recientemente distribuido por Warner Music.

“SOLA”, disponible en Spotify, iTunes, Apple Music y demás plataformas digitales y de streaming.