Sol Makena lanza su tan esperado nuevo disco “Ahora se”

Presenta en las plataformas su nuevo álbum titulado “Ahora Se”, con un repertorio de 8 canciones. La cantautora en esta selección de canciones refleja su talento, pensamiento, experiencias y sentimientos como artista en constante movimiento. Es su segundo disco solista, donde apreciamos colaboraciones geniales de artistas internacionales. “Es que todos aportamos esa pureza, ese sonido absolutamente único y propio, nos nutrimos como artistas, aprendemos y crecemos. El tema “Fácil pero no”, lo compuse en Colombia, Medellín y vas a escuchar una fusión de pop con reggaetón, fue maravilloso todo el proceso, trabajar con ellos. Cada canción tiene su historia, en “Frío Calor” habló del reencuentro con un amor después de mucho tiempo, donde se despiertan los recuerdos y sentimientos. Estoy feliz, en un principio eran singles que fui sacando, que hoy componen este álbum que amo”.

Dentro de sus obras más recientes se encuentra “No es Amor”, que se refiere a la violencia de género, donde podemos apreciar que con inteligencia y respeto se involucra en la cuestión dejando de lado toda expresión negativa, “…y con las misma boca que a ella la besaba, rompió su corazón con las palabras, y con las mismas manos que la acariciaba, la lastimó sin importarle nada… eso no es amor, eso no es amor…” Sin emplear la violencia verbal, sin insultar al otro y sin descalificar demuestra que se puede hacer mucho por las mujeres, y que la no violencia se refleja en todo, en las palabras de una canción también. Su voz expresa un claro compromiso en defensa de la libertad y del respeto a los demás.

El mensaje que trasciende en algunos de sus temas como “La Reina” y “Ahora Se”, es de empoderamiento de la mujer, con mucho talento y ritmo, no solo disfrutamos de su música, también de la participación de Florencia Peña con todo su humor “Totalmente, ella es un gran referente, y que se haya sumado al proyecto, que le guste mi música, es muy emocionante y gratificante”.

Hablemos del álbum, del proceso, de su creación, “Creo que aparece en circunstancias muy particulares, después de meses de una pandemia que paralizó al mundo y fracturó a la actividad artística, conciertos vacíos, espectáculos sin público. Es una nueva realidad y el golpe bisagra lo viví en el Luna Park, cuando fui como artista invitada, donde el show era por streaming, bueno, no sabes lo que extrañé el cariño del público, ese clima tan lindo que se genera. Esto nos afectó a todos, al planeta entero, porque atravesamos un período triste. Pongo el corazón en lo que hago, y tengo la esperanza de que vuelvan los shows en vivo, creo que ya falta poco, que vamos a volver nuevamente a encontrarnos con la música en un escenario, y estrecharnos en un abrazo”.