Slash explotó en Buenos Aires

GEBA en su enorme gira "Living the Dream" por El brillante guitarrista, se presentó el 17 en el teatro Gran Rivadavia y en la noche del Sábado en el estadioen su enorme girapor Argentina , junto con Myles Kennedy & The Conspirators.





En el marco de su gira Living the Dream, en donde están presentando el disco homónimo, Slash salió a escena con su clásico sombrero a darlo todo. La canción elegida para romper el hielo fue "Call of the wild", con la que miles de fanáticos saltaron haciendo vibrar el piso del recinto.





Al astro del rock lo acompañaron Myles Kennedy (líder de Alter Bridge) en voces, Brent Fitz en batería, Todd Kernz en bajo y voces y Frank Sidoris en guitarra rítmica. "Halo", "Standing in the sun", "Apocalyptic Love", "Back from Cali", fueron algunos de los temas de la noche.





Slash, luego de prender fuego el ambiente con todo el talento de su guitarra, continuará su gira por el resto del mundo con miles de fanáticos de distintas generaciones.





Además vale aclarar que Slash lleva vendidas más de 100 millones de copias de discos, como parte de los Guns y en solitario, tiene un Grammy en su haber. Además, fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll, como miembro de la formación original de Guns N' Roses