Sie7e reaparece como artista independiente y presenta su nuevo single: Cocomangó

Reggae psicodélico! Puede sonar a una locura pero no lo es. El cantautor puertorriqueño Sie7e lanza su primera producción como artista independiente en más de siete años, con un sonido fuerte de reggae al que le añade su estilo de composición y su visión sonora.





Tras un año de cambios drásticos que lo llevó a mudarse a Buenos Aires, Argentina, Sie7e se desconectó de los medios para reconectar consigo mismo y con su música, dinámica que resultó necesaria y perfecta para que su nueva música fluyera.





"Me volví a enamorar de la música y de hacer canciones. Este es el proyecto del que más orgulloso y agradecido me siento hasta la fecha. Es una producción transparente, desnuda, madura....es el disco que siempre soñé hacer. Estoy muy emocionado de poder compartirlo pronto", manifiesta. El resultado es un álbum orgánico, música "NonGMO", honesta, libre de pretensiones y grabada completamente en vivo y en una toma junto a The Islanauts, que es el nuevo nombre adoptado por la banda que le ha acompañado durante muchísimos años.





El primer sencillo se titula CocoMangó y es una canción íntima que mira el amor y la sexualidad con un lente más espiritual. CocoMangó tiene una mística que captura, una magia que fascina desde la primera nota. El sencillo y el álbum marcan un nuevo comienzo para Sie7e, similar al que vivió con el tema "Tengo Tu Love" hace precisamente siete años.





El artista se lanza nuevamente como independiente bajo su sello La Vida Buena Music, con la intención de presentar un documento musical vivo, humano y vulnerable que fue grabado en una sola toma.





La propuesta se puede describir como reggae psicodélico, con un sonido retro pero a la vez moderno, continuando el sonido de Sie7e, que siempre ha tenido el reggae como base. El video musical de CocoMangó estuvo a cargo de Ariel Annexy, de Producciones Cabeza, compañía que ha colaborado con Sie7e desde el comienzo de su carrera.





El video es un retrato / documento de la magia que vivieron los músicos en el estudio, sin "aditivos ni conservantes".





El álbum fue producido y mezclado por Sie7e, mezclas adicionales hechas en Afro Recording Studio, Buenos Aires por Sie7e y Facundo Jara. Grabado en Anbessa Studios, Puerto Rico por Benjie Fuentes (tecladista de la banda) y masterizado por Alejandro Patiño "Mosty" en Medellín, Colombia. El álbum resultó colaboración orgánica y genuina entre Puerto Rico, Argentina y Colombia, que al ser escuchada, genera el "feeling" y la energía que se sintió en el estudio al momento de nacer.