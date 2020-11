Seven Kayne estrena "Wave"

Después del éxito de su single “Con Otra”, Seven Kayne, destacado artista y productor argentino, presenta “WAVE”, una canción y un vídeo que habla de su camino en el trap game donde no ve nadie apuntando a lo mismo que él y cómo se mantiene real a sus valores y a sus amigos. El single y el vídeo se encuentran disponibles desde hoy en todas las plataformas digitales.

La canción está producida por ClubHats y Seven Kayne, con un loop de guitarras eléctricas tocadas por Seven. El vídeoclip está producido por Anestesia Audiovisual y dirigido por Facu Ballve, reconocido director del ambiente trap de la música argentina, y se lo puede ver a Seven con la primera guitarra que tuvo y cómo está dejando atrás ese camino para crecer y darle bienvenida a lo que se viene. “Wave” es el próximo paso en la carrera de Seven, tanto metafórica como literalmente, buscando un sonido entre rock y trapero y letras muy propias de la cultura rap.

Este es su segundo lanzamiento junto a WK Records después de “Con Otra”, canción con un enfoque más romántico y pop que alcanzó los 2M de reproducciones en Youtube en su primer mes, llegando a estar #5 en Tendencias en Argentina y alcanzar más de 1M de reproducciones en Spotify. “Con Otra”, escrita y producida por Seven Kayne, con un espíritu intimista, demuestra que los altibajos e inseguridades de una relación sentimental pueden transformarse en verdadero arte musical.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, 182 millones de streams en Spotify, y más de 119 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube, Kayne lidera un movimiento musical muy cercano al público, que siempre está en búsqueda de buenas historias que lo representen.