Seven Kayne y Duki presentan “Hablamos poco, hacemos mucho”

SEVEN KAYNE y DUKI, dos exponentes del trap argentino, se unen en su primera colaboración “Hablamos poco, hacemos mucho”, producida por MARLKU.

La canción nació espontáneamente en una noche a finales de diciembre de 2020, donde los artistas salieron a divertirse y al rato se encontraban en el estudio grabando y mezclando la versión final de "Hablamos poco, hacemos mucho".

Al día siguiente la canción llegó a Youtube con un lyric video, convirtiéndose rápidamente en Tendencia #2 global y #7 en Argentina a las pocas horas.

La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado con un video musical en YouTube producido y filmado por Facu Ballve y Anestesia Audiovisual, equipo que viene trabajando junto a Seven en los videoclips de “Con Otra”, “Wave” y “Eyes on my Ice”.

Este es el primer lanzamiento de Seven Kayne en 2021, después del éxito de “Eyes on my Ice” junto a los chilenos Polima Westcoast y Young Cister. También es la primera colaboración entre Seven y Duki, ícono del trap argentino nominado a los Latin Grammys 2020.

Con más de un millón de seguidores en Instagram, 210 millones de streams en Spotify y más de 130 millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube, Kayne lidera un movimiento musical muy cercano al público, que siempre está en búsqueda de buenas historias que lo representen.