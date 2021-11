SEBASTIÁN presenta su primer single “Save Your Life” ft. Gray Sorrenti, editado a través de Estamos Felices y disponible en todas las plataformas digitales.

Esta nueva canción forma parte de su próximo EP y habla sobre “decir adiós para poder salvarse a uno mismo”. Es la primera vez que el artista comparte su música.

En palabras del propio SEBASTIÁN: “Save Your Life, es la primera canción que grabamos, y es acerca de mi madre. Nunca antes grabé ni exhibí mi música, pero la semana después de que mi madre murió, nos encerramos en el estudio Panda con amigos muy cercanos, y lo hicimos”.

Acompañado por Gray Sorrenti, SEBASTIÁN presenta una canción íntima y personal que nos invita a reconocer el dolor para salir adelante, una oportunidad para protegernos y cuidarnos.

“Mi amiga Gray Sorrenti canta conmigo e interpreta a mi madre en esta producción. Cuando Gray canta, piensa en el amor, no piensa en el amor romántico o ningún amor específico, sino en el amor en sí. Amor entre amigos, o entre una madre y un hijo. Cuando grabé mi voz, me acuerdo solo de no querer que mi mamá se muera y pedir que mi amor la pueda curar”.