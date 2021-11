Savage celebra sus 7 años junto a Dixon

El próximo 7 de diciembre Crew Savage celebra en Mandarine Park su séptimo aniversario presentando al referente mundial DIXON desde Alemania en su regreso a la Argentina. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Passline. A su vez, la noche contará con la presencia del artista residente Facundo Mohrr.

Durante 7 años, Crew Savage ha fomentado la cultura musical presentando a los mejores artistas locales e invitados internacionales brindando una gran experiencia al usuario.

Con una puesta de primer nivel para más de 4000 personas, el evento contará con un sector general, un sector vip con mesas para 900 personas, y un sector backstage exclusivo para 350 personas con técnica de sonido Funktion One, marca #1 en el mundo para eventos electrónicos.

Multifacético e innovador contemporáneo, DIXON dirige el reconocido sello discográfico Innervisions, el ciclo de eventos Trasmoderna y la marca de ropa para clubbers Together We Dance Alone. Su música llegó desde desfiles de Givenchy hasta el videojuego GTA After Hours, donde los jugadores podrían elegirlo para musicalizar su club nocturno favorito.

Trabaja a nivel conceptual para que la música, el arte, la moda, la tecnología y la cultura de club se superpongan. Por cuatro años consecutivos fue elegido el mejor DJs por el medio especializado Resident Advisor y será el curador musical de este séptimo aniversario.

Facundo Mohrr es actualmente uno de los artistas más influyentes dentro de la escena latinoamericana a nivel internacional.

Con sus ritmos enérgicos y sonidos profundos y melódicos, pronto fue descubierto por Lee Burridge de All Day I Dream, y ya antes de que se lanzará su primer EP para ADID, sus tracks rítmicos, poderosos y emotivos se escuchaban en las pistas de baile y festivales más importantes del mundo.

Sus producciones lo han llevado a los principales sellos internacionales como All Day I Dream, Tale & Tone, Kindisch, Get Physical y con el support de los artistas más influyentes como Lee Burridge, Guy Gerber, Hernan Cattaneo, John Digweed, Sasha, Guy J, Yokoo, Bedouin entre otros.

Además de su residencia en ADID y residente de Crew Savage en Argentina, se presenta en los clubes y festivales más emblemáticos como lo son Burning Man, Coachella, Woomoon, como así también es Se presentó en USA, México, Rusia, Inglaterra, España, Túnez, Panamá, Brasil, Chile y Dominicana entre otros.