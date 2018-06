Romeo Santos ofreció tres grandes shows en México

Romeo Santos anunció que llega al Hipódromo de Palermo el 22 de noviembre y desató la locura de sus seguidores con la noticia del único show que dará en el país, pero no solo Argentina es parte del furor global que genera "El Rey del la Bachata", recientemente ofreció tres grandes shows en el país azteca con gran éxito y complaciendo al público mexicano, dando el show más grande en el Foro Sol ante más de 47 mil personas.





Romeo Santos cautivó con su voz y encanto desde los primeros segundos del show cuando hizo su aparición sobre el escenario provocando los gritos de sus fans que ansiaban ver de nuevo a su ídolo. Con el tema "Doble Filo" inició una de las noches más espectaculares del Golden Tour.





Romeo Santos se entregó a sus miles de seguidores a lo largo de 34 éxitos, entre ellos: "Eres Mía", "Imitadora", "Bella y Sensual", "Mi Corazoncito", "Héroe Favorito", "Propuesta Indecente", "Noche de Sexo", "El Perdedor", "Obsesión", por mencionar algunas.





El Golden Tour se presentará el 31 de julio en Starlite Marbella y regresará a Estados Unidos por segunda vez con 18 fechas confirmadas hasta el momento.





En Argentina The King se ha presentado ante 5 Estadios GEBAS, 2 Estadios River Plate y 1 Estadio Único de La Plata. Nuestro país nunca se ha quedado afuera de la locura que desata ROMEO SANTOS en el mundo entero, y su nueva gira "GOLDEN TOUR" no será la excepción. ROMEO SANTOS es un fenómeno como pocas veces se ha visto en la historia de la música y está en la cima de los Artistas más importantes del mundo. Todos sus conciertos han sido un rotundo Sold Out desde que comenzó su gira en Nueva York; y sus canciones llegan en pocos días al primer puesto de los charts mundiales.





El Artista acaba de arrasar en México, tras un impresionante éxito en Europa, donde los medios confirmaron el furor generado por el Artista con su Golden Tour, que fue seleccionada como la gira más taquillera por la revista Billboard.





El músico, favorito entre los jugadores de futbol, es un fenómeno en plataformas digitales, y su último single, "Sobredosis", cuenta con más de 165 millones de visualizaciones; y "Bella y Sensual" con más de 410 millones de visualizaciones. Recibió el botón de diamante por parte de Youtube por más de 10 millones de





suscriptores. Ganador de 3 Premios Billboard 2018, en su más reciente visita a la Argentina paralizó la calle generado locura de fans que pernoctaron por más de 5 días para el encuentro con su rey.