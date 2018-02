Rod Stewart agotó las entradas del show en Geba

Argentina está viviendo la "RODMANIA": con más de 10.000 entradas vendidas el primer día de salida a la venta y agotando todas las localidades, Rod Stewart brillará en el Estadio Geba el próximo 16 de febrero frente a más de 23.000 fans.





Sin dudas, será una puesta en escena pocas veces vista en Argentina: más de 200 metros en Pantallas LED. 2 toneladas de luces, 6 camiones para trasportar todo el escenario y más de 400 personas trabajando para este show.





Las entradas para el Estadio GEBA se agotaron quedando solamente una última oportunidad para ver al legendario Rod: festejar el día de San Valentín en una Noche exclusiva el próximo 14 de Febrero en el Centro Costa Salguero.





Cocktails, una cena con los mejores platos gourmet, entradas VIP, y de cierre un show del artista creador de los hits "Maggie May", "You wear it well", "Hot Legs", "You're in My Heart," Sailing" "Forever Young" y "Da Ya Think I'm Sexy" que harán del próximo 14 de Febrero un San Valentín con broche de oro.