Rocío Igarzabal presenta "Antes de partir"

"Antes de partir" el nuevo single de Rocío Igarzabal, compuesto y producido con Nico Cotton, Mateo Rodo y Milton Cámara, es una canción que refleja la profunda identificación de la artista con la cultura Latinoamericana.

Una propuesta a contramano de los tiempos que desempolva uno de los géneros más atractivos e importantes de la historia musical latina: el Bolero. La sutileza de una clásica base instrumental cálida y acústica, con unos sutiles tintes modernos de guitarra eléctrica generan un escenario ideal para que la interpretación vocal y la poesía fluyan con total naturalidad.

“Mi idea con este tema era darle una vuelta de rosca a un estilo del cual yo soy muy admiradora que es el bolero. Me encanta el romanticismo que caracteriza a esta música y me hace acordar mucho también a mis años en México y a mis raíces latinoamericanas. Además de la poesía y lo melancólico del género, siempre me pareció fascinante la parte musical: los acordes, las progresiones y la riqueza armónica. Nos animamos a darle una mirada moderna a este género no sólo en la parte musical, también en la parte visual, brindada por el videoclip, rompiendo con la mirada conservadora del romance que históricamente planteó este estilo. Mi principal inspiración para lograr este objetivo fue la cantante mexicana Chavela Vargas junto a sus miles de historias. Ella fue la primera mujer en subirse a un escenario a cantar con pantalones, algo que hoy no se cuestiona, pero que en su momento fue un acto tan pionero como provocador. Al igual que su supuesto romance con Frida Kahlo. En esa época ese tipo de relaciones lamentablemente eran muy juzgadas. Hoy en dia, hay un poco más de apertura respecto al tema y eso me pone feliz, aunque siento que falta mucho camino por desandar y muchos preconceptos errados que deconstruir”, cuenta Rochi.