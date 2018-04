Richard Marx llega por primera vez a un teatro argentino

Como intérprete, compositor y productor, Richard Marx cuenta con cerca de tres décadas de carrera con innumerables titulares. Con más de 30 millones de discos vendidos mundialmente, la historia se inicia de la mano de su álbum debut Richard Marx que llegó al #8 del chart Top 200 de Billboard, y generó cuatro singles Top 5 incluyendo "Hold On To The Night" y "Don't Mean Nothing" que le valió una nominación al Grammy como Mejor Intérprete Masculino de Rock.





El sucesor Repeat Offender (1989) fue aun más exitoso: debutó en el primer puesto y fue cuádruple Platino junto a los singles #1 "Satisfied" y "Right Here Waiting". Para cuando los discos Rush Street (con los singles #1 "Keep Coming Back" y "Hazard") y Paid Vacacion (#1 "Now And Forever") ya contaban con la certificación de Platino, Marx ya tenía una carrera de siete años con tantos éxitos que desafiaba a cualquiera en la historia del pop rock. A día de hoy, es el único artista masculino de la historia que haya alcanzado el Top 5 de los charts de Billboard con sus primeros siete singles.





Para muchos artistas esto hubiera sido suficientemente impresionante- pero Richard Marx no se detuvo ahí. Se lanzó a una nueva etapa como compositor y productor con singles como "To Where You Are", el primer sencillo del primer disco de Josh Groban, así como el aplastante hit de NSYNC "This I Promise You". En 2004 ganó un Grammy a Canción del Año por la co-autoría de "Dance With My Father" de Luther Vandross. Contando todos sus formatos – de intérprete a compositor/productor- Marx ha alcanzado un total de 14 singles #1.





My Own Best Enemy se edita en 2004 y con él trae los hits "When You're Gone" y "Ready To Fly". 2010 es el año del Grandes Exitos Stories To Tell, del que se desprende el hit "When You Loved Me". En 2012 edita su primer álbum navideño, Christmas Spirit.





El 8 de julio de 2014 se lanza al mercado su octavo álbum, Beautiful Goodbye, presentando un sonido nuevo: "Las canciones de este disco fueron definitivamente influenciadas por artistas como Sade o Bebel Gilberto, varios artistas EDM y hasta incluso Chopin. Soy conocido por la música romántica de mi pasado, pero esta música que he escrito es mas sensual y etérea, y las letras son mas arriesgadas de lo que nunca antes me había atrevido".





Cada tema del nuevo álbum incorpora un elemento orquestal, y la grabación fue, de acuerdo a Marx, "Lo más emocionante que he hecho nunca en un estudio. "





Todas las canciones de Beautiful Goodbye fueron escritas y producidas por Marx a excepción de "Getaway", co-escrita y producida con Walter Afanasieff; "Forgot To Remember" co-escrita con Matt Scannell; "Turn Off The Night" co-escrita con David Hodges, y la que da título al disco, co-escrita con su esposa Daisy Fuentes.





Richard se ha comprometido con varias causas solidarias en los últimos años: la donación de royalties de su single "Should've Known Better", la construcción de un Centro Médico en NYU para pacientes pediátricos con cáncer, la grabación del single "Children Of The Night", que atrajo la atención sobre la problemática de los niños viviendo en las calles, y que recaudó mas de US500k para la Fundación Children Of The Night.





Marx también ha participado de conciertos benéficos a lo largo de los años: TJ Martell Foundation, Toys For Tots, Make A Wish Foundation, The American Cancer Society, Best Buddies and the Special Olympics.





El próximo jueves 24 de Mayo se estará presentando en Buenos Aires en formato acústico en el teatro Opera Orbis Seguros; entradas anticipadas a la venta a través de www.ticketek.com.ar y en la boletería del teatro desde $500.