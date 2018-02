Richard Ashcroft llega en abril a la Argentina

Luego de cautivar a sus fans en el marco del Personal Fest 2016, el mítico líder de una de las bandas exponentes del britpop, The Verve, regresa a nuestro país para dar un show solista el 17 de abril en el Estadio de Luna Park.





Richard Ashcroft empezó su carrera como solista en 1999, luego de ser líder y vocalista de la banda británica The Verve entre 1989 y 1999, a la que perteneció desde su fundación hasta su separación definitiva en 2009. Sus mayores éxitos con la misma fueron las canciones Bitter Sweet Symphony, The Drugs Don't Work, Sonnet, Lucky Man y Love Is Noise.





El artista colaboró en los discos de otras bandas británicas como Oasis, Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle, como también en espectáculos en vivo.





Ashcroft nuevamente volvió con su carrera como solista, y lanzó el cuarto disco de su carrera llamado, RPA & The United Nations of Sound, lanzado al mercado en de julio de 2010.





En mayo de 2016 lanzó su último álbum These People y junto con él un repertorio de lo mejor de su música. Este álbum y muchos temas más de su carrera estarán presentes en el mítico Luna Park el próximo otoño.