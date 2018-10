Reydel presenta el videoclip de "Raro"

A menos de una semana del lanzamiento de su primer single titulado #RARO, el multifacético artista argentino, presenta el videoclip de la canción con la que se presentó en el mundo de la música.





REYDEL, cantante, autor y compositor de sus propias canciones. Es el artista POP REVELACIÓN del momento, y además se destaca por su estética vanguardista y única tanto en su imagen como en lo musical.





RARO, fue grabado en Buenos Aires y contó con la participación especial de la actriz argentina

Eva De Dominici quien es la estrella encargada de abrir una de las primeras tomas del clip, dándole paso al cuerpo de bailarines compuesto por 35 profesionales que forman parte del espectacular mundo REYDEL.





El vestuario estuvo a cargo del mismísimo cantante, actor y productor REYDEL, quien se encargó minuciosamente de diseñar sus 7 cambios de looks.





"Creo que estamos en un momento en el que no es necesario ponerse etiquetas de ningún tipo. Simplemente me gusta cantar, componer de todo y me lo permito. Disfruto de lo que hago y es lo que más me apasiona en el mundo. #Raro invita a eso, a dejar de posar normales, a romper estructuras, a seguir tu pasión y bailar la vida sin prejuicios. A liberar tu raro y darlo todo".





REYDEL es la promesa pop de Argentina para el mundo. Con un despliegue nunca antes visto en un artista joven masculino.





Canciones con géneros musicales que fusionan el trap con el reggaetón urbano pero siempre fiel a las bases pop.





Es un artista versátil en cuanto al género musical, libre y que se juega al romper estructuras estéticas y musicales.





"Creo que estamos en una época en la que no es necesario ponerse etiquetas de ningún tipo, simplemente me gusta cantar, componer de todo y me lo permito" (Reydel). La producción musical de #RARO se realizó en Argentina y en Los Ángeles (USA).