Se lanzó el nuevo videoclip "Cuando yo era tu hombre" de la banda exitosa La Repandilla junto al cantante Damián Bravo y Tartaros (ex participante de "Despedida de solteros", Telefe).

Una adaptación romántica del tema "When i was your man" (Bruno Mars) al estilo de Cumbia Base, que ya esta haciendo palpitar las redes sociales con la historia de la canción.