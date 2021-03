El remix más esperado del año: "Además de mí remix"

Después de tanto tiempo de expectativa e ilusión llegó el momento más esperado por todos los fans de la escena urbana latina. Tras el exitoso lanzamiento del single “Además de Mí” protagonizado por los cantantes RUSHERKING y TIAGO PZK, canción que ya acumula más de 27 millones de reproducciones solo en plataformas de streaming, este dúo vuelve a la carga con un poderoso Remix encabezado por los artistas más influyentes en estos tiempos.

El exitoso hit de estos dos artistas del “Trap Sad” hizo que llegaran propuestas de muchísimos artistas tanto nacionales como internacionales, lo que dio a este este junte revolucionario para marcar una nueva etapa a toda la escena, uniendo a la OLD SCHOOL con la NEW SCHOOL, abriendo paso a un nuevo ciclo que será llevado adelante por estas nuevas caras que colapsaron las redes de fans y admiradores en estos últimos tiempos por su música, producciones que fueron llevadas a cabo por la mano del mismísimo BIG ONE, el productor del momento que hoy en día tiene siete temas en tendencias de Youtube y que también fue artífice de este nuevo single.

Se dio a conocer el trailer de lanzamiento y en menos de 12 horas superó el medio millón de reproducciones. Un esperado adelanto para sus fieles seguidores que el próximo 4 de marzo a las 20.00 horas podrán disfrutar a pleno de la presentación oficial del videoclip. Quien logró unir a los seis artistas de la escena urbana latina más influyentes del momento fue la productora Fifty One que sorprende por su jugada apuesta.

Entre los remix de este verano, nos encontramos con esta unión que en un principio fue impensado por los fans hasta luego de que sea comunicada tanto por DUKI como KHEA en sus perfiles, desde allí comenzaron las repercusiones de los fans queriendo saber quienes serian los integrantes de este gran Remix.

Por la intensidad de esta gran duda se lograron filtrar imágenes y videos generando muchísima más trascendencia entre sus públicos, como lo fue en el caso de LIT KILLAH que nunca confirmó su aparición en el remix pero los fans se le anticiparon un poco, buscando por mar y cielo algo que lo vincule con ello.

La única cereza de la torta que nadie sospechó que podría ser parte de él, fue MARIA BECERRA, los fans lo pasaron por alto y esto hizo que sea la sorpresa de este himno urbano.

Así nos cuenta RUSHERKING como fue que todo este remix fuera posible:

“Además de mi remix para mí es algo impensado, jamás me hubiera imaginado colaborar con artistas de este nivel. Es un sueño, significa mucho para mí es un tema al que le tengo mucho amor y que me representa muchísimo, creo que logramos transmitir lo que quisimos en verdad, este remix es histórico y se que es un antes y un después en mi vida y en mi carrera”

El próximo 04 de marzo estará disponible en todas las plataformas digitales.