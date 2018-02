Phil Collins vuelve a los escenarios de América Latina

PHIL COLLINS, uno de los músicos británicos más importantes de la historia regresa a los escenarios después de 10 años de ausencia, ofreciendo una gira por Latinoamérica que comenzará en febrero de 2018 y que incluirá países como Brasil, México, Chile, Uruguay, Argentina y Puerto Rico.





Con más de 100 millones de álbumes vendidos, Rankings #1 alrededor del mundo y millones de canciones que se convirtieron en inolvidables Hits, PHIL COLLINS es una leyenda cuyo trabajo ha recibido una creciente aclamación mundial y se ha convertido en una influencia importante en la nueva generación de artistas: Adele, Pharrell Williams, Lorde, Kanye West y Beyoncé han hablado recientemente de la admiración que tienen por el músico, quién se había retirado de los escenarios en 2001. Su última gira había sido en 2007.





El año pasado, PHIL hizo su retorno a los escenarios en un evento de su Fundación Little Dreams, antes de tocar en vivo sus más grandes Hits en la apertura del US Open en agosto de este año en Nueva York, anticipando su Tour regreso.





"Pensé que me retiraría en silencio" contó PHIL sobre su retorno, "pero gracias a los fans, mi familia y el apoyo de un montón de artistas extraordinarios, he redescubierto, mi pasión por la música y los shows. Es hora de hacerlo todo de nuevo y estoy emocionado. Simplemente se siente bien".





Uno de los artistas más exitosos de su generación, con más de 40 canciones en el Top Ranking de Reino Unido como ningún otro artista lo logró en los 80, PHIL COLLINS fue un prominente baterista y luego líder de Génesis, haciendo su debut como solista en 1981 con el álbum "Face Value", cuyo éxito fue "In The Air Tonight". Posteriormente, su carrera cosechó una innumerable cantidad de Hits.Tres #1 en el Reino Unido - "Easy Lover", "You Can´t Hurry Love" y "Against All Odds" ("Take A Look At Me Now"), así como siete #1 en los Ranking de Estados Unidos, incluyendo "One More Night","Separate Lives", "Two Hearts", "Another Day In The Paradise", "I Wish It Would Rain Down", "Both Sides Of The Story" and "Dance Into The Light".





Su esperado libro de memorias "Not Dead Yet: The Autobiography" fue publicado recientemente por Penguin Random House y luego de volver a publicar todos los discos de estudio de PHIL COLLINSeste año, se lanzó una selección de éxitos titulada "The Singles" en dos CD, tres CD, cuatro LP y descarga digital en Atlantic Records.