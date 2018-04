Pablo Alborán ya está en Argentina

Pablo Alborán inició su gira en México dando seis conciertos totalmente agotados, luego continuó por Guatemala, Panamá, Colombia y Ecuador, donde demostró que es en la actualidad el cantante español con mayor tirón sobre el escenario.





Llegó el turno de Argentina, donde miles de fanáticos esperan ver el "Tour Prometo 2018" que lo trae a nuestro país con shows en el mítico Estadio Luna Park los días 14 y 15 de Abril, además de shows en Córdoba (11 de Abril, Quality Estadio), Rosario (12 de Abril, Metropolitano) y Montevideo (17 de Abril, Teatro de Verano). Últimas entradas en venta en www.ticketportal.com.ar y en el Estadio.





Tras dos años de ausencia sobre los escenarios, Pablo Alborán es hoy uno de los Artistas Españoles más exitosos de los últimos tiempos y regresó con una gira mundial de más de 50 shows incluyendo Europa, México y Latinoamérica, batiendo todo tipo de récords de ventas y con doble función en prácticamente todas las ciudades donde se presenta. Buenos Aires no es la excepción y, tras agotar las localidades para su primer show, el Artista malagueño anunció una segunda fecha en el Estadio Luna Park el día 15 de Abril, donde quedan las últimas localidades.





Pablo Alborán ha colgado el cartel de 'No quedan boletas' en la mayoría de las ciudades donde se presentó. Es la mejor demostración de que el 'Tour Prometo' ya no sólo es la gira del año, es también una gira histórica que uno no debe perderse.





11/04 - Córdoba

12/04 - Rosario

14/04 - Buenos Aires SOLD OUT

15/04 - Buenos Aires