Pablo Alborán cierra su gira mundial

Pablo Alborán se destaca como el Artista Español más exitoso de estos tiempos y, tras haber agotado 2 Estadios Luna Park a principios de este año, anuncia la despedida del #PrometoTour en Argentina ! El regreso será el 13 de Abril 2019 en el imponente Hipódromo de Palermo. La preventa exclusiva para Clientes Banco Macro será durante los días 11 y 12 de diciembre y la venta general de entradas a partir del 13 a las 10 am en www.daleplayticket.com





Pasaron más de cinco años desde sus primeros conciertos en Teatros con su primer disco, "Pablo Alborán", y hoy son cientos de miles de personas comprando entradas para sus conciertos en España y de nuestro lado del Atlántico.





Dijo Pablo: "A cantar ante 30.000 personas voy con la misma predisposición como si hubiera 10. Me preparo igual y todos los que están a mi alrededor le tienen el mismo respeto al público que yo. La única diferencia es que tienes que conectar hasta con la última persona de la grada y eso impone mucho".





Con 4 discos de estudio y dos álbumes en vivo, Pablo Alborán ha recibido más de 12 nominaciones a los premios Latin Grammys, y numerosos premios en todo Latinoamérica y Europa. Recientemente el músico español ha recibido la nominación a los Premio Grammy como Mejor Álbum Pop Latino con su disco Prometo, nominación que también había recibido en 2015 por Terral.





Recientemente Pablo Alborán lanzó una Edición Deluxe de su disco Prometo, la cuál cuenta con un Blu-Ray (o 2 DVD) que incluye su gran concierto en Sevilla del mes de Junio en el Estadio de La Cartuja, más la filmación de los nuevos temas acústicos, un documental sobre los entresijos de su gira y todos los videoclips editados del álbum "Prometo".





El año pasado, Pablo Alborán inició su gira en Latinoamérica con dos Estadios Luna Park agotados varios días antes de su llegada; y tras haber realizado una de las giras más vendedoras de 2018 en Europa, regresará el 13 de Abril de 2019 para presentarse en el Hipódromo de Palermo.





Prometo ya se ha convertido en el quíntuple disco de platino y el propio Alborán así lo describe: "Prometo" es mi trabajo más personal. He tenido tiempo y he tomado mis propias decisiones sin dejarme llevar. Quería dar un paso más en mi carrera. Componer y escribir con tiempo y serenidad. Ha sido como una catarsis, porque he podido leer mucho y escuchar a muchos autores nuevos, quitándome prejuicios, desde música electrónica hasta latinoamericana, pasando por los últimos estilos urbanos. Yo soy músico y el encasillamiento me asusta. Por eso es un disco de puertas abiertas a todos los estilos y a muchas realidades que antes no me hubiera atrevido a tratar en mis canciones".





Su agenda incluye compromisos en el cierre de su actual gira, primero por Latinoamérica: 29 y 30 de marzo en Ciudad de México (Auditorio Nacional), 4 de abril en Santiago de Chile (Movistar Arena) y 13 de abril en Buenos Aires (Hipódromo de Palermo). Un dato más que significativo que ayuda a hacerse una idea del buen momento profesional que está viviendo el cantante malagueño, uno de los artistas españoles más exitosos y con más reputación internacional.