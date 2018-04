Pablo Alborán, antes de su visita a la Argentina, inició con éxito su gira en México

Pablo Alborán inició su gira en México donde demostró que es en la actualidad el cantante español con mayor tirón sobre el escenario. Tras conseguir llenar durante dos noches consecutivas el Auditorio Nacional de México, la gira de presentación del álbum 'Prometo', ha proseguido su ruta conquistando las plazas de Querétaro, Puebla, Monterrey y Guadalajara, con un éxito total. El "Tour Prometo 2018" lo traerá a nuestro país en Abril e incluirá shows en el mítico Estadio Luna Park los días 14 y 15 de Abril, además de shows en Córdoba (11 de Abril, Quality Estadio), Rosario (12 de Abril, Metropolitano) y Montevideo (17 de Abril, Teatro de Verano). Entradas en venta en www.ticketportal.com.ar y en el Estadio.

'Ciudad de México Gracias! Existe un lugar entre el sueño y la realidad, un momento que nadie puede ni medir ni calcular, justo ahí, antes de cantar, en ese pestañeo, vives y me revives.Los días más felices, por fin se dejan abrazar. Gracias por este arranque de gira familia'. Fueron las palabras que el propio Pablo escribió en sus redes sociales tras el primer concierto mexicano como muestra de agradecimiento por el gran recibimiento. Y es que cada uno de los seis conciertos realizados hasta ahora han sido grandes manifestaciones de cariño y pasión a partes iguales entre el público y el artista. Desde los primeros compases de canciones como "No vaya a ser", "Pasos de cero" o "La escalera", escogidas para abrir los conciertos, hasta el final, con éxitos como "Solamente tú", "Prometo", "Éxtasis" o "Vívela", pasando por momentos especialmente álgidos con canciones como "Saturno", "La llave", "Boca de hule" o "Por fin", entre otras, las casi dos horas de espectáculo se convierten en una gran fiesta audiovisual protagonizada por músicos y público, y a la vez una gran demostración del artista y de admiración de sus seguidores.

Pablo Alborán se apresta ahora a tomar la plaza de Guatemala donde también ha colgado el cartel de 'No quedan boletas'. Es la mejor demostración de que el 'Tour Prometo' ya no sólo es la gira del año, es también una gira histórica que uno no debe perderse.





"TOUR PROMETO" LATINOAMÉRICA

1/03 - Ciudad de México SOLD OUT

2/03 - Ciudad de México SOLD OUT

6/03 - Querétaro SOLD OUT

7/03 - Puebla SOLD OUT

9/03 - Monterrey SOLD OUT

10/03 - Guadalajara SOLD OUT

13/03 - Guatemala SOLD OUT

15/03 - Panamá

17/03 - San José SOLD OUT

18/03 - San José

2/04 - Medellín SOLD OUT

3/04 - Bogotá SOLD OUT

5/04 - Lima

7/04 - Quito

11/04 - Córdoba

12/04 - Rosario

14/04 - Buenos Aires SOLD OUT

15/04 - Buenos Aires

17/04 - Montevideo

20/04 - Santiago SOLD OUT

21/04 - Santiago

26/04 - Concepción SOLD OUT

28/04 - Temuco