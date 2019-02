"Orishas" llega con su tour "Origen" a la Argentina

"Orishas", los representantes por excelencia del hip-hop cubano en el mundo llegan al país para presentar las canciones de su último álbum de estudio: "Gourmet" (editado por Sony Music) y en donde también harán un repaso por las canciones más emblemáticas de su repertorio. La cita será el viernes 5 de abril a partir de las 19:00 horas en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806).





"Orishas" es un grupo que combina nuevas rimas de hip-hop con ritmos cubanos clásicos. Han revolucionado la música latina creando un sonido de fusión. Sus álbumes incluyen: "A lo Cubano", "Emigrante", "El Kilo", "Antidiótico", "Cosita Buena" y "Gourmet".





Ha sido todo un viaje desde que Orishas lanzó su primer álbum "A Lo Cubano" en España en mayo de 1999. Tras ser alabado por la prensa europea desde que salió, el grupo se lanzó a una maratónica gira de conciertos que comenzó en el verano de 1999. Desde clubes hasta festivales, la gira europea se extendió por más de dos años con actuaciones en The Olympia, The Ancienne Belgique y The Royal Festival Hall en Inglaterra.





Tocaron en los festivales más prestigiosos de Europa, como Lowlands (Holanda), donde encabezaban la lista junto a grupos como: Deftones, Cypress Hill y The Roskilde (Dinamarca), crearon una revolución junto a grupos como Tool y Wyclef Jean. También hicieron presencia en el año 2000 en festivales como el Festival Paleo Nyon, La Rochelle Francofolies y Pop Kom.





El grupo fue adquiriendo gradualmente reconocimiento internacional, y después de conquistar Europa se ganó también el público de Estados Unidos. En noviembre del 2000, la prensa americana unánime los alabo escribiendo diferentes artículos y reseñas en las más prestigiosas revistas como The Time, Rolling Stone, The Source, Vibe. Poco a poco se convirtieron en una banda fundamental en vivo, capaz de compartir escenario con artistas tan diversos como: Compay Segundo, Orquestra Aragón, Iggy Pop, Cypress Hill, Macy Gray y Marcus Miller.





Orishas cumplió sus metas en el camino y se fue de Europa para participar en varios festivales de jazz en Canadá y Sudáfrica, llegando a Brasil y México posteriormente. No dejó dudas de que su fusión musical, única en su género, les permitió romper fronteras y sentirse igualmente en casa frente a un público latino, con gustos por el hip hop, pop o rock.





En diciembre Cuba vio su regreso triunfal, donde ocuparon los primeros lugares en listas de radio durante meses, realizando dos conciertos que reunieron a decenas de jóvenes cubanos. Habían cerrado el ciclo, porque después de recorrer el mundo, el sueño de Orishas finalmente se hizo realidad: tocar frente a sus familias y al pueblo de Cuba.





Las colaboraciones no se hicieron esperar, Roldán González una de la voz líder apareció en varios álbumes franceses de rap (Kerry James) y en álbumes internacionales de rap (Dari, Da Weasel / Portugal). Después de más de 200 conciertos en todo el mundo, el grupo decidió volver a escribir canciones en agosto de 2001.





Trabajaron de nuevo con el productor y compositor francés Niko Noki, (Passi, Bisso Na Bisso), quien junto a Roldán González había sido responsables de las pistas en el primer álbum. A su vez, contrataron los servicios de un joven compositor, DJ Mig-One, que tenía dos álbumes con su grupo Starflam. Organizaron varias sesiones de estudio juntos entre Bélgica y París para sorprender con no menos de veinte tracks. En noviembre de 2001, el grupo estaba listo para regresar al estudio para grabar el sucesor de "A lo Cubano". Optaron por el estudio EMI en París, donde prestigiosos músicos cubanos se reunieron, a petición del grupo, para inmortalizar las canciones del álbum "El Emigrante".





El grupo había madurado y aprendido al recorrer el mundo, los temas eran más profundos y recibían un trato más internacional. Tener los ojos abiertos al recorrer el mundo había tenido un impacto visible en sus letras. Como en el primer álbum, Miko Niko estaría a cargo de la producción musical y la mayoría de las canciones, DJ Mig One escribiría tres composiciones que demostraría la diversidad de sus influencias.





El álbum fue mezclado en el estudio "Polygone en Toulouse" bajo los auspicios de Mario Rodríguez (Notorious BIG, Public Enemy, Mobb Deep, Fonky Family, 113 entre los más destacados). Una vez más, la magia era perfecta. El nuevo álbum vio el regreso de dos artistas muy talentosos y viejos amigos del grupo: Passi en "La Vida Passa" y Yuri Buenaventura en "300 Kg de Rap". Este nuevo álbum se lanzó en marzo de 2017.