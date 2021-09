Orel, la artista de Oriente premiada en los Premios Master 2020

Orel es una artista nacida en Israel y desde muy chica tuvo una fuerte conexión con la música: “Es algo que no puedo explicar, me sale de adentro, es más fuerte que yo. A los 6 años, caminaba por toda la casa con tacones, cantaba desde muy pequeñita”, afirma Orel. Shakira, es una de sus mayores inspiraciones en la música y si bien en su casa no se hablaba español, las telenovelas y series argentinas fueron sus primeros contactos con el habla hispana: “Las series de Cris Morena, como Casi Ángeles o Chiquititas, era fan. Recuerdo usar los tacones de mi madre como teléfono y decir “hola!! Hola!!” y mis padres no sabían de dónde yo sabía hablar español”, recuerda entre risas.

Orel es la única mujer de Medio Oriente que hace reggaetón y escribe letras en español. Su vínculo con la música urbana viene desde la adolescencia, cuando escuchó a los reconocidos “padres del reggaetón”, Daddy Yankee y Don Omar. Comenzó a desarrollarse como artista y así fue como al día de hoy, es reconocida en la industria, sobre todo por artistas de la escena con gran trayectoria. Sin ir más lejos, en febrero 2020 lanzó “Sin Comentarios”, su colaboración junto a Arcángel, uno de los máximos referentes del reggaetón en todo el mundo, padre fundador del género junto a DY y Don Omar. “Hasta el día de hoy, es el logro más grande de mi carrera no sólo porque lo admiro desde siempre, sino porque significó todo un reto para mí. Arcángel nunca había grabado una canción con una mujer hasta ese momento y pedí al universo con todas mis fuerzas, a través de muchas oraciones y meditación”.

Orel logró ser la primera artista mujer con la que Arcángel realizó una colaboración, fundamentado en su apoyo a los proyectos que él considera originales y diferentes a lo que se acostumbra ver en la escena musical. El éxito de esta colaboración fue tal que Orel recibió el Premio Master Music 2020 a la Mejor Artista Revelación Internacional a raíz de la gran aceptación de este single en Ecuador. “Ivonne Tapia, mi promotora en ese país, me dio la noticia. La propuesta musical gustó mucho en este país. Es una emoción enorme poder saber que mi música está llegando a Latinoamérica y con esta, una gran aceptación”.

Con el paso de la pandemia y tras la pérdida de su novio, Orel se vio obligada a hacer hacer un freno en su carrera justo cuando había lanzado la colaboración con Arcángel. “Para mí hacer música es crear desde adentro, podía volver físicamente pero por dentro no estaba preparada, y en el aspecto económico tampoco no fue fácil”, afirma. El 2021 la encuentra fortalecida, más decidida que nunca y lista para empujar el sueño que persiguió toda su vida: desarrollarse como artista revolución en todo el mundo, llevando sus letras originales- escritas en español- a la escena musical actual, con suma originalidad y distinción por la sinergia única de sus raíces con el flow inconfundible del reggaetón.