Norah Jones vuelve a la Argentina para presentar su último disco "Begin Again"

Norah Jones, ganadora de 9 premios Grammy, visitará nuevamente la Argentina en el marco de la presentación de su último trabajo discográfico "Begin Again". Una colección siete sencillos con canciones grabadas el año pasado.

Norah Jones ha vendido más de 50 millones de discos alrededor de todo el mundo. La última vez que Norah Jones vino al país fue en Diciembre de 2012, cuando hizo vibrar a un Luna Park repleto.

Una de las voces más representativas del Jazz y el Blues en el mundo, Norah Jones, anuncia una nueva visita a la Argentina. En esta oportunidad, el íntimo concierto será en el BA Arena (Humboldt 486, CABA).

La cantante oriunda de Nueva York, nos traerá su nuevo material "Begin Again" que también vendrá acompañado de sus mejores éxitos. Canciones como "Don't Know Why" y "Sunrise" sonarán en el BA Arena para complacer a los fanáticos.

Embed





"Begin Again" es un álbum con el cual Norah Jones logra demostrarnos otra faceta de su música. El disco cuenta con colaboraciones y nuevos sonidos como experimentos electrónicos; junto a clásicas baladas folk acústicas y canciones soul.

En lo que va del 2019, Norah Jones recorrió Norteamérica y también países como Australia y Nueva Zelanda. Ahora es el turno de Sudamérica donde la cantante visitará Colombia, Perú, Chile y Argentina