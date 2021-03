Murió Maximiliano Djerfy, ex guitarrista de Callejeros

El ex guitarrista de Callejeros, Maximiliano Djerfy, falleció este fin de semana mientras jugaba un partido de fútbol amistoso, según trascendió habría sufrido un infarto.

El músico, quien pasó cinco años preso por la tragedia de Cromañón, actualmente se desempeñaba como cantante y guitarrista de la banda “Esas Cosas” y también en “Nuestra Raza”, grupo que formó con Elio Rodrigo Delgado y Juan Alberto Carbone, ambos ex integrantes de Callejeros.

LEER TAMBIÉN: Luciana Salazar estalló de furia en Twitter al ver a Martín Redrado con otra mujer en Miami

En 2017, Maximiliano Djerfy quedó en libertad condicional por la tragedia de Cromañón donde fallecieron 194 personas.

"Mi condena fue de cinco años, 60 meses de los cuales hice 20 en prisión. Hice un año y 8 meses en Ezeiza, desde el 20 de diciembre del 2012 y salimos el 6 de agosto de 2014. Tuvimos veinte meses en libertad y el 6 de abril de 2016 volvimos a cumplir en penal. Estuve seis meses en Marcos Paz y después me dieron la domiciliaria y terminé acá en mi casa", había contado en una de las pocas entrevistas que brindó.

Siempre sostuvo que la banda fue inocente. "Un par de pinches que pusieron para poner la cara los funcionarios, pero nada que ver, no eran los responsables. Hubo gente que tendría que haber estado ahí que no estuvo en el juicio. Metieron a dos pinches y a ocho perejiles que hacían música", sentenció.

"Cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo, y lo que dijo también, después hay que bancarlo. Pero bueno, hay mucha envidia también, yo en un momento no podía entender cómo nos podían tener tanta envidia después de lo que nos había pasado, no le deseo a ningún pibe que le pase lo que me pasó a mí. Para mí fue terrible porque me desarmó la familia. La pena natural que uno tiene nunca la tuvieron en cuenta. Yo perdí cinco familiares ahí adentro", expresó.

LEER TAMBIÉN: Desesperado pedido de Paula Chaves en Instagram