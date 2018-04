Murió Avicii, el dj y productor de música electrónica

Tim Bergling, conocido como Avicii, fue encontrado muerto en la tarde de este viernes en Mascate, la capital portuaria de Omán, al suroeste de Asia. El joven músico tenía 28 años de edad. El dj y productor de música electrónica, conocido como, fue encontrado muerto en la tarde de este viernes en, la capital portuaria de Omán, al suroeste de Asia. El joven músico tenía 28 años de edad.





La noticia fue confirmada por su representante. "Es con profundo dolor que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Oman, este viernes 20 de abril a la tarde. La familia está devastada y pedimos a todo el mundo que por favor respeten su privacidad en este momento tan difícil. No va a haber otros comunicados", afirmó en el comunicado.





El músico nació en Suecia y había anunciado su retiro de los escenarios en 2016, por motivos de salud. En 2014 al dj le habían extirpado la vesícula biliar y el apéndice pues sufría de pancreatitis aguda, al parecer por el consumo excesivo de alcohol, de la cual nunca pudo recuperarse y que lo hizo cancelar algunas giras.





"Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de problemas. Me he convertido en un adulto mientras crecí como artista, he llegado a conocerme mejor y a darme cuenta de que hay tantas cosas que quiero hacer con mi vida... Hace dos semanas me tomé un tiempo para viajar por los Estados Unidos con mis amigos y mi equipo, para mirar, ver y pensar en las cosas de un modo nuevo, lo que realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer el cambio con el que he estado pensando durante un tiempo. Sin embargo, nunca me olvidaré de la música. Voy a seguir hablándole a mis fans a través de ella, pero he decidido que en este 2016 voy a hacer mi última gira... Una parte de mí piensa nunca digas nunca, podría estar de regreso... Pero no voy a estar de vuelta", indicó en su Facebook.