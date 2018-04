Michael Bolton brilló en el Gran Rex

El Gran Rex vivió una noche única en donde el romanticismo de los años 80 fue el protagonista: Michael Bolton llegó a la Argentina y brindó un show único en el que repasó todos sus éxitos.





La velada comenzó con el clásico "Stand by me", seguido de "To love somebody" y "Dock of the bay".

Los gritos de las fanáticos y fanáticos no se hizo esperar entre cada canción. Entre ironías y diálogos con su público, Bolton demostró tener la cuota justa de humor y galantería para enamorar a todos.





El momento más emotivo y destacado de la noche fue sin dudas bajo el hit "When a man loves a woman" cuando Michael decidió reaparecer en pleno show desde uno de los pasillos del teatro y cantó en medio del público. La ovación fue unánime.





Las puertas del histórico Gran Rex recibieron nuevamente a un artista emblemático y de extensa carrera, que logró volver a enamorar con sus canciones como si fuese la primera vez que las cantara. Fue la noche perfecta para parejas que elegían pasar una velada diferente y única.