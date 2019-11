Maroon 5: comenzó la venta para su show

Maroon 5 se presentará en el Campo Argentino de Polo el 12 de marzo de 2020 presentado por Flow Music Experience y producido por DF Entertainment. Desde hoy a las 10 de la mañana ya se pueden conseguir los tickets en Preventa 1 desde $2.600 + Service Charge. Una vez que se agote la Preventa 1, se pasará automáticamente al precio de Preventa 2.

A continuación se detallan los precios disponibles:

-Campo General – Preventa 1: $2.600 + Service Charge

-Campo VIP – Preventa 1: $4.500 + Service Charge

-Platea Preferencial – Preventa 1: $5.000 + Service Charge

El anuncio de la gira sigue al debut de su sencillo más reciente, "Memories" (222 Records / Interscope Records). El lanzamiento del single marca lo nuevo de la banda de Los Ángeles desde el lanzamiento de su himno global "Girls Like You". Producido por Adam Levine y The Monsters & Strangerz y producido por Jacob "J Kash" Hindlin, "Memories" marca un momento de progresión creativa y personal para los músicos. La balada minimalista combina una guitarra impecablemente limpia con letras cantadas y sugerentes de Levine. Además de representar otro lado sonoro, aborda temas desconocidos para el grupo, es decir, la pérdida, pero desde un ángulo diferente.

Después de su lanzamiento, "Memories" rápidamente logró la aparición número 22 de Maroon 5 en el Top 40 de Billboard Hot 100. La canción se encuentra actualmente en la posición #7 en la lista de Billboard Hot AC, su número 25 top 10 en esta tabla y #11 en la lista de Billboard Hot 100. "Memories" es la canción #3 global en Spotify y el video musical ha obtenido más de 80 millones de visitas en Youtube.