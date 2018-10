Cada vez falta menos para la llegada de Shakira a la Argentina. La colombiana regresa al país, luego de casi siete años, para presentar su disco El dorado.





Y en las últimas horas, se supo que Marko Silva será su telonero en los shows de Vélez y Rosario Central.





En diálogo con este medio, el cantante, compositor y productor argentino nacido en Quilmes, señaló: "Estamos ensayando con todo para hacer un muy buen show. Vamos con grandes equipos y muchas bailarinas. Estamos muy preparados. Compartir un escenario con Shakira es una gran oportunidad para mí y voy a tratar de dejar todo para seguir creciendo".





Silva Comenzó su carrera musical desde los 12 años, instruyéndose en diferentes estilos de géneros musicales: "Yo vengo cantando desde hace rato, desde chico y me desaté con esto hace mas o menos un año. Las cosas por suerte van muy bien y sigo trabajando día a día. Para mí todo es un reto y estoy muy contento por esta oportunidad que me dio Dios".





"Soy un artista que hace todo, melódico, reggaeton... todo. Ahora tengo algunas propuestas para ir a México y cantar unas rancheritas, soy versátil. Me gusta escuchar Luis Miguel, Alejandro Sanz, Ricky Martin... Me gusta todo en la música, pero soy más melódico. También me gusta Maluma y obvio Shakira", remarcó.

Su último lanzamiento fue un Feat realizado con Kevin Roldan y Ronald El Killa denominado Aventurera, marcando tendencia en países como Colombia, México, Chile, España, Argentina, Ecuador, Logrando más de 70 Millones de reproducciones en su canal de YouTube.





Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo feat junto al artista puertorriqueño Lenny Tavares y Shopy Mell, artista ecuatoriana, de cara a un próximo tour por México. "Mi sueño es que me vaya bien y que la gente esté conmigo. Siempre mantengo el perfil bajo y todo se va dando de a poco", indicó.