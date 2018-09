Maria Creuza está llegando nuevamente a Argentina. En esta oportunidad, para encarar una gira por el interior del país y Chile. En capital, la cita será el 29 de septiembre en el Auditorio de Belgrano.





Bajo la producción de Damian Sequeira, este es su periplo:





15/9 Teatro Metro de La Plata





21/9 Teatriz de Mar del Plata





29/9 Auditorio de Belgrano





30/9 Festival de la Música de Ushuaia





11-12-13/10 Estará en Chile





26/10 Teatro Maipo de Banfield





27/10 Seminari de Escobar





9/11 C. C. Atlas de Rosario





17/11 El Teatrino de Salta





18/11 Alberdi de Tucumán





23/11 C.C. San Isidro





-Vemos que es una de las artistas internacionales que más visita nuestro país. Qué le gusta del público argentino?





El público argentino está en mi biografía como el primero de un país que me aceptó y aplaudió desde que empecé mi carrera haciendo mis presentaciones con el poeta y compositor Vinicius de Moraes que me invito para mi primer compromiso para recitales afuera de Brasil.





-Qué la moviliza a no parar y estar de gira permanentemente?





Justamente lo que me moviliza es como me reciben en tantos teatros y salas de todo el mundo con aplausos que me hacen seguir viajando y no parar con las giras después de tantos años arriba de un escenario.





-Evocar a su mentor, Vinicius de Moraes, le trae recuerdos de aquellos tiempos?





Evoco a Vinicius en cada recital que hago porque me dejó su gran legado musical y los mejores recuerdos de mi carrera.





-Con qué se va a encontrar el público en los más de 10 conciertos que tiene previsto hacer en el país más otros tantos en Chile?





Con mi repertorio tan reconocido por el público que me sigue y conoce mis canciones, mucho por ser un retrato de Brasil cantando a sus poetas. Canciones tan emblemáticas que se quedaron en el recuerdo popular como "Garota de Ipanema" y "Você Abusou" temas que influenciaron toda una generación de músicos. Y claro que voy a cantar temas en homenaje a otros autores y que yo quiero destacar en la larga lista de mi repertorio como haciendo un "puente" sin barrera del idioma entre Bahía mi tierra tan musical y, ese País que me abraza través de su público maravilloso que me sigue por tanto tiempo y me inspira a seguir cantando. No faltará en mis recitales todas las canciones que mi público espera y conoce como por ejemplo "tristeza no tiene fin felicidad si"....hasta cantar mi versión para un clásico tan querido de ustedes como "El día que me quieras..."