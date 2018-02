Marco Antonio Solís suma shows en Argentina

Luego de confirmar su visita a Buenos Aires el próximo 14 de febrero en el Hipódromo de Palermo, MARCO ANTONIO SOLÍS anuncia nuevos shows en Argentina: el 3 de febrero en Córdoba (Festival de Peñas. Villa María), el 16 de febrero en Rosario (Hipódromo de Rosario) y el 18 de febrero en Santa Cruz (Festival del Lago, Calafate).





Y LA HISTORIA CONTINÚA TOUR...





Renombrado como el Poeta del Siglo, Marco Antonio Solís es uno de los cantautores más influyentes de la música latina en el mundo entero; más de 40 años de carrera, más de 300 canciones grabadas, más de 20 álbumes lanzados, entre sus logros cuenta con más de 35 millones de discos vendidos, múltiples premios, los nombramientos como 'Artista Latino de la Década' por Billboard y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood por mencionar tan sólo algunos de los reconocimientos que avalan su exitosa trayectoria.





Marco Antonio Solís, regresa a la Argentina para presentar su gira "Y la historia continúa Tour" - que incluye enorme repertorio de grandes éxitos - celebrando el "Día de los enamorados". ¡Volvé a enamorarte... el próximo 14 de febrero en el Hipódromo de Palermo! Las entradas ya están a la venta a través de www.compratuticket.com

Marco Antonio Solís sigue siendo un legendario que ha pintado cada una de sus huellas en los escenarios con una trayectoria impecable, una vida entera entregada a la música y a su público, entrega que es devuelta en la aceptación de sus seguidores convirtiendo cada uno de sus trabajos discográficos en verdaderos éxitos; un fenómeno con nombre y apellido que aún con las prisas de este mundo acelerado no pasa desapercibida los pequeños detalles que alimentan el alma, los cuales lo llevan a estar en total plenitud cada día más cerca de ti agradeciendo por estar aquí.





Marco Antonio Solís, es todo un ícono de la música latina, sostiene el récord por la mayor cantidad de No. 1 en la lista Billboard Top Latin Albums con 12 de ellos. Ha acumulado 11 veces canciones No. 1 en la lista Hot Latin Songs; la más reciente en el año 2014 con "El Perdedor", en colaboración con Enrique Iglesias. Pero más allá de las cifras, el éxito de Marco Antonio Solís es avalado además por la fidelidad y el cariño de sus millones de seguidores alrededor del mundo, y por la gran cantidad de intérpretes que han grabado sus canciones, que ya sea en ranchero, pop, cumbia, salsa, merengue, bolero, duranguense y hasta reggaetón han puesto de manifiesto su talento y versatilidad. Además, sus canciones han sido traducidas a múltiples idiomas incluyendo inglés y portugués. El romanticismo en la música popular moderna en Latinoamérica no podría ser entendido sin Marco Antonio Solís, considerado como una leyenda viviente.

MARCO ANTONIO SOLÍS EN ARGENTINA

3 DE FEBRERO | FESTIVAL DE PEÑAS, VILLA MARIA.

14 DE FEBRERO | HIPÓDROMO DE PALERMO.

16 DE FEBRERO | HIPÓDROMO DE ROSARIO.

18 DE FEBRERO | FESTIVAL DEL LAGO, CALAFATE.