Marc Anthony: el regreso del Rey de la Salsa con un show impresionante

Marc Anthony es uno de los artistas de música latina más reconocidos en todo el mundo. A diferencia de la nueva generación de artistas en el género, el neoyorquino nacido en cuna de familia puertorriqueña supo vincularse con la música desde muy temprana edad.





Marc comenzó su carrera como solista cantando en inglés con el género conocido como freestyle, pero sin embargo, su gran éxito llegó a grabar sus primeros tres álbumes entre 1993 y 1997. Estas producciones lo posicionaron como el primer solista en la historia de la salsa en llenar el Madison Square Garden, llevando su música con éxito sin precedentes a grandes salas de conciertos a nivel internacional.





Su incontable lista de premios comenzó en 1998: fue cuando obtuvo el Premio Grammy por la Mejor Interpretación Latina/ Tropical tras el éxito de "Contra la Corriente", seguido por el primer Grammy Latino otorgado a la Canción del Año en el 2000 por el hit "I Need to Know (Dímelo)".

A lo largo de los años, Marc Anthony ha demostrado su talento y calidad musical de la mano de éxitos como Vivir Mi Vida (adaptación de la canción C'est La Vie del cantante argeliano Khaled). A sólo horas de su lanzamiento, el sencillo alcanzó el puesto Nº1 en Itunes y Billboard.





Con todo, Marc Anthony lleva vendidos más de 12 millones de álbumes a nivel mundial, numerosas certificaciones de oro y platino. Con un tour que impacta en todo el mundo, Marc Anthony se prepara para volver a los escenarios argentinos:





-4 toneladas de luces





-5 pantallas led rodeando el escenario





-Más de 50 personas integrando la producción técnica y backstage





El rey de la salsa se presentará el próximo 22 de septiembre en el Estadio Geba para dar un único show en el que recorrerá todos sus hits: Vivir Mi Vida, Flor Pálida, Valió la Pena son tan solo algunos de los innumerables éxitos que forman parte del repertorio que se presentará en Buenos Aires.