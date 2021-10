Magui Olave presentó su nuevo disco Mi Camino

A fuerza de talento, trabajo y perseverancia, ya no es “la prima de” o “la esposa de”: se supo ganar su lugar en el mundo del cuarteto y la música popular. Hoy, MAGUI OLAVE es MAGUI OLAVE.

Y si fuera necesario refrendarlo, un Premio Gardel sonríe desde un estante en su estudio.

Con mucha emoción y alegría, presentó su tercer disco MI CAMINO en la emblemática sala cordobesa PLAZA DE LA MÚSICA, y muy pronto lo hará en Buenos Aires.

Compartió con su público todos los temas de esta producción, que incluye siete composiciones propias. No faltó el hit Fuego y Pasión de su recordado primo Rodrigo ni los covers de clásicos para que el baile y los coros impregnaran de felicidad una noche inolvidable.

Promediando el show, su esposo –el jugador de River, Matías Suárez- subió al escenario para entregarle un hermoso ramo de flores.

Emocionada, Magui dijo: “Quiero agradecerles de verdad a todos por estar esta noche acá. La verdad que nos cuesta mucho trabajo. Somos independientes, no tenemos representante, no tenemos una productora. Somos gente que trabaja y que quiere cumplir sus sueños. Y realmente si no tuviera a esta persona atrás mío que me apoya (por Matías) muchas cosas no podría lograrlas, con esta hermosa banda Agradecerle a toda la gente y decirles que las cosas con sacrificio, con esfuerzo y con mucha fe se pueden lograr y agradecerles por hacer de esta noche la noche más linda de mi vida".