Lunay presentó su nuevo hit con Anitta y lanzó su esperado segundo álbum

Como una celebración antes de cumplir 21 años, LUNAY, la estrella líder de la próxima generación de reggaetón ofrece la esperada continuación de su primer álbum #1 en ventas "Épico".

“EL NIÑO” es su nuevo álbum bajo el sello discográfico "LA FAMILIA" de los productores Chris Jedi y Gaby Music.

LUNAY, la estrella de reggaetón de la próxima generación de la música latina, y seleccionado “Billboard21 Under 21", lanzó su esperado segundo álbum

"EL NIÑO", una representación creativa de la vida que está viviendo el artista antes de cumplir sus 21 años a finales de este año.

“EL NIÑO es la continuación de su álbum debut "ÉPICO", que logró dos singles #1 en el “Latin Airplay Chart”, más de 1 BILLÓN de visitas en YouTube y lo impulsó a obtener casi una docena de importantes premios como el “LATIN AMA’S “NEW ARTIST OF THE YEAR”.

“EL NIÑO” incluye colaboraciones con: Chencho Corleone, Anitta, Bryant Myers, Zion, Chanell y Juliito. Este álbum es también el primero lanzado por “LA FAMILIA”, el sello discográfico independiente de los reconocidos productores Chris Jedi y Gaby Music.

Dijo LUNAY: “Este álbum refleja todo lo que soy ahora. Diversión, “jangueo”, canciones para la calle y para la discoteca. No quiero dejar de ser El Niño, dentro y fuera del estudio. Necesitaba hacer un disco antes de cumplir los 21 para poder contar todo lo que estoy viviendo y todo lo que he aprendido hasta ahora. Cuando sea mayor podré mirar hacia atrás y verlo como el disco que hice siendo El Niño. Me siento eternamente agradecido de poder formar parte de “La Familia” y que dos de los productores más importantes en el mundo, como lo son Chris y Gaby, me apoyen. Además, estoy muy contento con las colaboraciones. Todos son artistas a los que admiro mucho”.