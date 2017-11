Los artistas más convocantes desbordaron en el Luna Park

LA PRIMERA EDICION DEL POP UP! MUSIC FESTIVAL FUE UN ÉXITO TOTAL, CON UN ESTADIO LUNA PARK QUE DESBORDÓ DE JÓVENES QUE DISFRUTARON DE UN FESTIVAL PLANEADO A SU MEDIDA, CON ARTISTAS QUE REVOLUCIONAN LAS REDES SOCIALES Y QUE MARCAN TENDENCIA CON SUS CANCIONES, Y MUCHÍSIMAS SORPRESAS, COMO LA APARICIÓN DE LALI ESPÓSITO PARA CANTAR "MUEVE" CON ABRAHAM MATEO

El Pop Up! Music Festival desembarcó por primera vez en Buenos Aires ante un Estadio Luna Park completamente agotado, repleto de jóvenes de la nueva generación que disfrutaron de una noche planteada a su medida, la cual incluyó shows de los Artistas que marcan tendencia en redes sociales y en los charts de radio y plataformas digitales de la música latina.





El festival fue dinámico y sin pausas entre cada show, con el hilo conductor de los hosts Stephanie Demner, Lizardo Ponce, Ian Lucas y Sergio Celli.





El puntapié inicial fue de Ruggero Pasquarelli, que demostró que todo su talento y simpatía sobrepasan por lejos la pantalla de la televisión, y que abrió el festival con la energía arriba desde el principio. Sobre el escenario alternativo, sorprendieron a los presentes los shows de Nico Domini y Valen Etchegoyen, dos grandes exponentes locales de esta nueva generación.





El Pop Up! Music Festival fue el contexto del primer show oficial en vivo de MyA , conformado por Maxi Espíndola y Agus Bernasconi, que dieron sobradas pruebas de su talento y desplegaron sobre el escenario del Estadio Luna Park un show repleto de hits.





Promediando la noche, llegó el turno de Adexe & Nau que, tras realizar una exitosa visita promocional, se presentaron por primera vez en Buenos Aires ante una audiencia que los había estado esperando por demasiado tiempo... Fenómenos absolutos de You Tube, los hermanos españoles pusieron de pie a todo el estadio con sus hits "Sólo Amigos", "Tu y Yo" y "Andas en Mi Cabeza", entre otros.





Más cerca del cierre llegó el turno de Abraham Mateo, ante un estadio que coreaba su nombre a todo pulmón. Cada vez más talentoso, cada vez más sólido y brillante sobre el escenario, Abraham Mateo se lució con un show repleto de hits, con una puesta fenomenal y con sobradas muestras de su talento y carisma. Abraham brilló con hits tales como "Loco Enamorado", "When You Love Somebody", "Señorita" y muchos más. Además, se dio el lujo de contar con Lali Espósito como invitada para hacer en vivo su versión de "Mueve", el tema de su último disco, en el participó Lali.





Abraham Mateo también invitó a Ruggero Pasquarelli a realizar juntos una magnífica versión acústica de "Quisiera" de CNCO.





El cierre de la velada estuvo a cargo de Sebastián Yatra, recientemente nominado a los Latin Grammys, que empezó el show con "Por fin te encontré" canción que hace en colaboración con Cali Y El Dandee y Juan Magan, para hacer cantar a todo el Luna Park con "Traicionera" mega hit que impulsó la carrera de Yatra a nivel mundial, "Alguien Robo", "Robarte un beso, "Devuélveme el corazón", y su último lanzamiento "Sutra", todas canciones que chartean en el top 100 de Spotify en Argentina en este momento. El artista latino de más crecimiento el último año impresionó a su público que esperaba con ansiedad verlo en vivo en Argentina.