Lollapalooza Argentina 2022 confirmó su lineup: Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus y muchos más

Lollapalooza vuelve a la Argentina y con grilla confirmada: Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus y muchos más tocarán del 28 al 30 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky y Martin Garrix serán algunos de los artistas que revivirán la magia de Lollapalooza y liderarán el Line Up que se distribuirá por los cinco escenarios del festival más importante de Argentina.

Además, más de 30 artistas internacionales visitarán por primera vez nuestro país y conocerán la inigualable energía del público argentino: Doja Cat, A$AP Rocky, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Phoebe Bridgers, Idles, Jhay Cortez, Kehlani, Alessia Cara, Turnstile, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Boombox Cartel, Ashnikko, JXDN, The Wombats, Natanael Cano, 070 Shake, Marc Seguí, Bruses, Paula Cendejas, Sen Senra, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Girl Ultra y Ghetto Kids, entre otros.

�� VIERNES 18

Miley Cyrus | A$AP Rocky | Alesso | Duki | Bizarrap | C. Tangana | WOS | Marina | A Day To Remember | Turnstile | Deorro | Louta | Emilia | FMS | Alok Boombox Cartel | Seven Kayne | Dillom | 070 Shake | Natalie Perez | Tai Verdes Sael | Chita | Axel Fiks | Bruses | La Joaqui | Ainda | Rosario Ortega | Falke 912 Zenon Pereyra | Bianca Lif | Limon

�� SÁBADO 19

The Strokes | Doja Cat | Machine Gun Kelly | Jack Harlow | Alan Walker | Khea | Kehlani | Nicki Nicole | Justin Quiles | LP | Litto Nebbia | Él Mató a un Policía Motorizado | Chris Lake | King Gizzard & the Lizard Wizard | Ashnikko | Dani Ribba JXDN | FMS | Natanael Cano | Pabblo Vittar | Marc Seguí | Derby Motoreta's Burrito Kachimba | Cardellino | Taichu | Kiddo Toto | Clara Cava | Girl Ultra | Ghetto Kids | Molok0 | Chiara Parravicini | wiranda johansen | Lucia Tacchetti | D3FAI

�� DOMINGO 20

Foo Fighters | Martin Garrix | Babasónicos | Jane's Addiction | Jhay Cortez Tiago PZK | L-Gante | Kaytranada | Phoebe Bridgers | Alessia Cara | Idles Remi Wolf | Channel Tres | Emmanuel Horvilleur | ACRU | FMS | Kaleb Di Masi Alan Gomez | DJ TAO | The Wombats | Goldfish | Luck Ra | Sen Senra Paula Cendejas | Saramalacara | Malena Villa | Las Ligas Menores | Celli BB ASUL | Six Sex | Simona | Ronpe 99'

✨✨✨

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS ENTRADAS

TODAS LAS ENTRADAS ADQUIRIDAS SERÁN VÁLIDAS PARA LAS NUEVAS FECHAS

¿PUEDO CAMBIAR MI/S ENTRADA/S DIARIA PARA OTRO DÍA?

¡Sí, podés! Aquellas personas que compraron entradas diarias (Día 1, 2 o 3) tendrán la posibilidad de elegir el día al que quieran asistir al festival, solicitando el cambio de la/s entradas/s a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento descripto en www.allaccess.com.ar/lollapalooza.

Los cambios se realizarán de acuerdo al orden en que fueron recibidas las solicitudes y HASTA AGOTAR EL STOCK DE CADA DÍA.

¿PUEDO DEVOLVER MI/S ENTRADA/S?

¡Sí! Quienes deseen solicitar el reembolso de su/s entrada/s podrán hacerlo a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento descripto en www.allaccess.com.ar/lollapalooza