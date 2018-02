Lollapalooza anunció nuevos sideshows para su festival

Luego de anunciar los shows de Anderson.Paak; The Free Nationals, Zara Larsson + Oh Wonder, LCD Sounsystem y Volbeat, Lollapalooza Argentina anuncia nuevos Sideshows para su edición 2018.





El 14 de marzo, los fanáticos tendrán la oportunidad de volver a ver a Liam Gallagher, esta vez, en formato ultra íntimo. Así también pasarán Metronomy, el 15 de marzo en el Teatro Vorterix y David Byrne que reunirá nuevamente a sus seguidores en Argentina en el sideshow que va a dar el lunes 19 de marzo en el Teatro Gran Rex.





Lollapalooza Argentina está más cerca que nunca y nadie se lo quiere perder. Por quinto año consecutivo, la gente podrá formar parte de la experiencia Lollapalooza, que una vez más incluirá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones de artistas, activaciones, espacios verdes y de esparcimiento.