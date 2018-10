Lali será la artista encargada de abrir el show que Camila Cabello

DF Entertainment confirma a Lali como artista invitada del show que Camila Cabello llevará a cabo en nuestro país el próximo sábado 20 de octubre en el marco de su gira mundial "Never Be The Same Tour".





Actualmente Lali se encuentra presentando "Brava", su nuevo material de estudio lanzado en agosto. Su gira #BRAVATour comenzó con dos shows completamente sold out en el Estadio Luna Park de Buenos Aires; luego se presentó en diferentes provincias del interior del país y ya cuenta con fechas programadas en Chile y Uruguay. Lali es la artista invitada para realizar el opening del show de Camila Cabello el 20 de octubre en DIRECTV Arena, la artista de origen latino más trascendental de los últimos años.





Recientemente Camila celebró el billón de reproducciones de su single "Havana", canción que forma parte de su disco debut Camila, lanzado a principios de este año, y que la consagró como solista. A su vez Camila fue la estrella de los últimos premios VMA, en el cual recibió dos galardones como "Artista del año" y "Mejor video".





Luego de su paso por Lollapalooza Argentina en marzo de este año, Camila Cabello regresará a nuestro país para tocar el sábado 20 de octubre en el estadio DIRECTV Arena, en el marco de su gira Never Be The Same Tour.





En 2017, Cabello lanzó el single titulado "Havana" que, tras su lanzamiento, alcanzó el N°1 en Australia, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Hungría y los Estados Unidos. También pasó siete semanas en la cima de la lista de éxitos de los 40 principales de Estados Unidos. La canción se convirtió en la canción más transmitida de Spotify por una artista femenina solista en junio de 2018 (más de 888 millones de transmisiones).





Titulada Camila, su álbum debut es un disco pop que contiene canciones y baladas con influencia latina. Camila se estrenó el 12 de enero de 2018 y debutó en el N°1 en los Estados Unidos con 119,000 unidades y fue álbum de oro, mientras que "Never Be the Same" fue lanzado como el segundo sencillo, convirtiéndose luego en su tercer top 10 de los Hot 100. "Havana" y "Never Be the Same" hicieron de Cabello la primera artista para encabezar las listas de éxitos de los 40 principales con los primeros dos singles de un álbum debut de estudio.