Khea lanza nuevo tema junto a Natti Natasha y Prince Royce

Expandiendo uno de los éxitos dorados de ventas más grandes del 2020, la estrella internacional más popular de trap latino, KHEA, comparte el remix oficial de "Ayer Me Llamó Mi Ex" con Natti Natasha y Prince Royce [con Lenny Santos]. Disponible a través de Young Flex / Interscope Records.

Para esta exitosa colaboración KHEA invitó a la leyenda de la bachata, Prince Royce, y a la súper estrella Natti Natasha, garantizando así la mayor potencia posible. Todo un hit que marca notoriamente la primera colaboración entre los íconos dominicanos Prince Royce y Natti Natasha, al reunir a tres de las más grandes y brillantes estrellas de la cultura latina, en un himno innovador que amalgama lo urbano con la bachata, como nunca antes.

Con todos y cada uno de sus nuevos lanzamientos KHEA logra un éxito sin precedente, y este último himno no es la excepción. Recién salido, el tema “Ayer Me Llamó Mi Ex” original tomó al mundo por sorpresa aterrizando en el Top 50 Gloal de Spotify. A la fecha acumula más de 82 millones de streams en Spotify y sigue aumentando, además de que su video musical superó ya los 96 millones de views en YouTube. Otro reflejo del dramático impacto de esta canción, es que ha inspirado más de 378,000 creaciones de TikTok.

Todo esto nos habla de la innegable fusión de culturas y estilos en esta canción. Con “Ayer Me Llamó Mi Ex”, KHEA cierra, como nunca antes, la brecha entre géneros. Al unir fuerzas con el icónico guitarrista de Aventura, Lenny Santos, el artista logra un equilibrio entre la bachata clásica y su característico trap personal. Como resultado, consigue que el tema le hable a diferentes épocas, con la bendición musical de toda una leyenda de la bachata. Adicionalmente, KHEA reclutó el talento del electrizante productor y artista colombiano NOBEAT para dar más vida a la canción.

Y la cosa no termina ahí para KHEA. A principios de Julio, “Ella Dice” -su colaboración con TINI, la estrella de pop más importante de Argentina- alcanzó el No. 1 en las listas de radio en México y fue certificado como Disco de Oro en Argentina. En sus primeras 24 horas se catapultó al No. 1 en YouTube, ocupando ese lugar por tres semanas en Argentina. En Spotify ha acumulado más de 20 millones de streams, mientras que su ‘sexy’ video musical alcanzó más de 40 millones de views, y sigue subiendo. Entre otras colaboraciones este año, recientemente KHEA unió fuerzas con el gigante del pop OneRepublic para un remix muy especial de "Better Days".